Vols à la roulotte, la police du Gard appelle à la vigilance

La Police Nationale, dans le Gard, appelle à plus de vigilance face aux risques de vols à la roulotte.

La Direction Départementale de la Sécurité Publique du Gard lance un appel à plus de vigilance face aux risques de vols à la roulotte, ces vols commis à l'intérieur des véhicules. "Ces faits sont généralement commis par des individus isolés qui fracturent les véhicules pour des butins dérisoires même si le préjudice est quelquefois élevé. Chez vous ou en vacances, ces quelques réflexes de prudence permettront de réduire les tentations et les passages à l'acte d'individus mal intentionnés".

Les principaux conseils pour prévenir les vols : Verrouillez systématiquement les portes et fenêtres de votre véhicule. Ne vous éloignez jamais de votre véhicule en laissant les clés sur le contact ou moteur tournant. Ne laissez pas dans votre véhicule d'objets visibles de l’extérieur (documents administratifs, sacs apparents, appareil photo, autoradio extractible, GPS, matériels de chantier...). Ne stationnez pas votre véhicule dans un endroit trop isolé et sans éclairage. Ne considérez jamais le coffre de votre véhicule comme un lieu sûr pour vos objets de valeur (sac à main, papiers d’identité, vêtements, appareils électroniques...).

Je suis victime d'un vol à la roulotte ! Que dois-je faire ?

Evitez de toucher les endroits où l’auteur est susceptible d’avoir posé ses mains (poignée de porte, vide poche, accoudoir..). Appelez le "17 " Police Secours qui vous expliquera les démarches à effectuer. Dressez un inventaire des objets volés et des dégradations constatées. Faites immédiatement opposition auprès de votre banque en cas de vol de vos moyens de paiement (carte bancaire ou chéquier). Munissez-vous de votre attestation d'assurance. Déplacez vous avec le véhicule au commissariat de police afin que les traces et indices puissent être relevés et déposez plainte.