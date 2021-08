Vols d'animaux domestiques : un fléau en augmentation

Il y a environ 22 millions de chiens et de chats en France. Malheureusement ils sont de plus en plus victimes de vols et de disparitions. Les cas augmentent dans le pays depuis plusieurs mois, notamment dans l’Hérault. La grande majorité des animaux disparus ne sont ni tatoués, ni pucés.