Vols de 350.000 euros de parfums, champagne, matériel Hi-Fi : sept arrestations, dont deux dans le Loiret

L’Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante et les gendarmes du Loiret et d'Eure-et-Loir, ont interpellé, ce lundi, sept personnes soupçonnées d'avoir commis trois vols importants depuis 2019, notamment dans le Loiret, à Jargeau, dans des camions de fret (parfums, champagne, Hi-Fi).

Sept individus ont été interpellés lundi 1er mars, après avoir été "observés" en flagrant délit de vol d'une remorque de camion contenant du matériel Hi-Fi, à Neuville-aux-Bois, dans le Loiret, indique la gendarmerie nationale ce jeudi.

Cinq d'entre eux sont désormais incarcérés et deux sous contrôle judiciaire, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte début 2020 par le parquet de Chartres, et confiée à l'office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante, soutenue par les gendarmes d'Eure-et-Loir et ceux de la section de recherches de la gendarmerie d'Orléans.

Brouilleurs d'ondes, jeux de plaques, téléphones satellite...

Ces délinquants, aux méthodes très sophistiquées (les gendarmes ont découvert chez eux, lors de perquisitions, des brouilleurs d'ondes, des jeux de plaques, des téléphones satellite, scanners...), auraient commis trois vols de fret entre septembre 2019 et octobre 2020, dont le vol d'une remorque contenant des parfums de la marque Diesel, à Jargeau (Loiret) dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2019.

Des vols de parfums de luxe dans le Loiret et en Eure-et-Loir

Les autres vols, suivant le même mode opération, ont eu lieu à Jeanville-en-Beauce, en Eure-et-Loir, dans la nuit du 26 au 27 janvier 2020, indique la gendarmerie (vol d'une remorque contenant 150.000 euros de parfums Dolce Gabbana, Narciso Rodriguez, Issey Miyake sur le site d'une entreprise). Un autre vol a été commis dans l'Aube, le 26 octobre 2020 (camion contenant du champagne).

Cinq arrestations en région parisienne et deux dans le Loiret

Cinq arrestations ont donc eu lieu en Ile-de-France lundi dernier, après l'observation en flagrant délit, et deux complices présumés ont, eux, été arrêtés le même jour à leur domicile dans le Loiret. La gendarmerie indique que les perquisitions ont aussi permis de saisir des marchandises dérobées (420 bouteilles de champagnes, vêtements), un scooter, une voiture, et deux camions, ainsi que 4000 euros en numéraire et 12 000 euros sur les comptes bancaires au titre des avoirs criminels.

Parmi les sept individus arrêtés, figure un "multirécidiviste, spécialiste chevronné de ce type de faits, rayonnant depuis la région parisienne".