Vols de câbles dans l'Indre : deux hommes condamnés à 18 et 12 mois de prison ferme

Ce sont des vols de plus en plus fréquents ces dernières années : les vols de câbles téléphoniques, ou autres câbles en cuivre. Deux hommes ont été condamnés respectivement à 18 et 12 mois de prison ferme ce mercredi 31 mai, pour avoir commis ce type de faits dans plusieurs communes de l'Indre à l'automne 2021.

Les deux hommes jugés ont été interpellé grâce à l'enquête d'un groupe de travail spécifique monté chez les gendarmes de l'Indre en 2021, pour faire face justement à l'augmentation des vols de câbles. Cette année là, on a dénombré 23 vols dans l'Indre en zone gendarmerie, pour un préjudice total de 91.000 euros, précise le président à l'audience, afin de planter le décors.

Un phénomène en hausse

Les deux hommes condamnés ne sont pas responsables de l'ensemble de ces méfaits, mais ils en reconnaissent plusieurs. Ce sont les communes qui sont les victimes de ces vols, et surtout leurs habitants. À Bagneux par exemple, les riverains de la zone du vol commis en octobre 2021 se sont retrouvés privés d'éclairage public pendant cinq mois. Dans d'autres cas, les habitants sont privés de réseau internet, ou de réseau téléphonique.

Suite à cette série de vols repérés, les gendarmes effectuent plusieurs relevés ADN et recoupements téléphoniques. Ils mettent ainsi la main sur une trace d'ADN retrouvée sur le couvercle d'un disjoncteur à Bagneux, qui leur permet d'identifier l'un des deux prévenus, âgé de 51 ans. Les enquêteurs repèrent également plusieurs appels téléphoniques suspects, et des échanges de fonds avec plusieurs entreprises spécialisés dans les métaux, parfois quelques jours seulement après les vols.

Plusieurs kilomètres de câbles dérobés

Au tribunal ce mercredi, seul ce prévenu de 51 ans était présent. Son acolyte étant malade, il s'est retrouvé seul avec son avocate à tenter d'expliquer les vols. Peu bavard, il prétend qu'ils choisissaient les lieux des vols "comme ça, au hasard", avec à chaque fois le même mode opératoire : ils ouvraient la trappe dans les poteaux électriques à l'aide d'un badge, puis sectionnaient les câbles avant de les tirer et de repartir avec. À Valençay, un kilomètre de câbles aurait ainsi été dérobé, 200 mètres à Bagneux.

Lors des perquisitions au domicile des deux prévenus, les gendarmes retrouvent chez le plus âgé 140 kilos de câbles de cuivre. Tout n'est pas issu de vols, une partie est acquise légalement. Chez le prévenu le plus jeune, les enquêteurs repèrent 15 kilos de câbles, et tout le matériel nécessaire pour les vols est retrouvé dans un véhicule : des gants, des cagoules, des pinces coupante, ou encore un badge qui permet d'ouvrir la trappe de poteaux électriques.

L'avocate de ce prévenu, maître Caumette, souligne le faible bénéfice retiré par les deux hommes des différents vols. D'ailleurs, lors d'une audition devant les enquêteurs, sont client aurait parlé de "vol alimentaire", pour nourrir sa famille, "pas pour partir en vacances". Si le bénéfice des vols est relativement faible pour leurs auteurs, le préjudice pour les communes lui est bien réel. Les mairies de Valençay et de Bagneux se sont d'ailleurs constituées parties civiles, la première demande 31.791 euros, la seconde 6.200 euros. La décision sur ce plan là a été renvoyée au 20 octobre 2023.

Pour endiguer ces vols de câbles qui pénalisent financièrement les communes, le maire de Valençay, Claude Doucet, estime que l'une des solutions serait la mise en place renforcée de vidéosurveillance.