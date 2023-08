Vols de cables : plus de 700 foyers privés d'internet et de téléphone dans l'ouest de la Somme

Selon le maire de Oisemont, plus d'une tonne de câbles a été dérobé (image d'illustration)

Plusieurs communes sont de nouveau privées d'internet dans la Somme. Après Hombleux fin juin, Flesselles tout le mois de juillet ou encore Bourdon cette semaine, cette fois c'est à Oisemont et dans huit autres communes alentours de l'ouest du département que les habitants doivent se passer de connexion et de téléphone. Orange recense des coupures sur les communes de Fresnes-Tilloloy, Cerisy-Bulleu, Rambures, Ramburelles, Vaux-Marquenneville, Neuville-aux-Bois, Forceville-en-Vimeu, Fontaine-le-Sec.

ⓘ Publicité

Selon le maire de Oisemont les voleurs ont dérobé 1,5 tonne de cuivre dans la nuit de mercredi à jeudi. "Il y a de très grosses conséquences pour les administrés, explique Amaury Caulier, mais aussi pour les acteurs économiques, aussi bien la mairie, le local technique de la communauté de communes ou le service d'aide à la personne, mais aussi les commerçants et les artisans, qui se retrouvent avec des difficultés de téléphone, de répondeur.... le traitement des mails, l'envoi des factures, tout est compliqué. Il y a forcément des préjudices."

Deux vols par jour dans la région depuis le début de l'été

La réparation devrait prendre, au minimum, une dizaine de jours. Une plainte a été déposée par Orange, comme systématiquement après ce type de dégradations, car les vols explosent depuis le début de l'été : 10 en deux mois dans la Somme, une centaine dans la Région Hauts-de-France. "Cela met à mal nos équipes, qui travaillent tous les jours pour tenter de rétablir au plus vite les dégâts causés", détaille Gautier Bezeau, en charge de la communication pour Orange dans la région. "Cela met également à mal la chaine d'approvisionnement en câbles, qui est en tension aujourd'hui, ce qui explique les délais de rétablissement très longs pour les clients', parfois quatre semaines.

À lire aussi 320 foyers privés d'Internet ce lundi à Namps-Maisnil après un vol de câble

Avec une multiplication des vols de câbles, en moyenne deux par jours dans la région Hauts-de-France, Orange est "obligée de prioriser les dossiers", poursuit le représentant de l'opérateur. "Face à un vol comme Oisemont qui est exceptionnel avec plus de 700 clients, on va prioriser Oisemont plutôt qu'un autre vol qui va toucher 50 clients. Malheureusement, ce sont des choix qu'on est obligé de faire aujourd'hui, au vu des difficultés sur la filière."

L'opérateur conseille dès que possible de passer à la fibre, dont les câbles sont bien moins onéreux et donc moins intéressants pour les malfaiteurs, car il lui est difficile de lutter contre les vols. "C'est un peu comme les routes qui parcourent le territoire. Ce sont des centaines, des milliers de kilomètres qui passent en souterrain. Connaitre où et quand auront lieux les prochains vols, c'est très difficile", justifie Gautier Bezeau.