Vols de câbles répétés à Tours : le préjudice est estimé à plus de 250.000 euros pour la mairie

Ce n'est pas nouveau. Mais les faits se sont véritablement accumulés, à partir du mois de janvier. La ville de Tours fait face à une augmentation de vols de câbles sur son réseau d'éclairage public. Plus de cinq kilomètres ont été volés en quatre mois, pour un préjudice estimé à plus de 250.000 euros, à ce jour.

Trois quartiers de Tours-Sud sont principalement la cible des malfrats : Rochepinard, les Fontaines et la Bergeonnerie. Au niveau du lac, sur les trois kilomètres de réseaux nécessaires pour éclairer le chemin, plus des deux tiers ont disparu. Le mode opératoire diffère selon les endroits. Avenue Montjoyeux, par exemple, les voleurs ont creusé des trous et des tranchées dans les espaces verts pour atteindre le câble et le tirer.

Des quartiers privés d'éclairage

Aujourd'hui, plusieurs secteurs sont privés d'éclairage public, comme le parking du stade de la Vallée du Cher ou la promenade de Ségovie. La mairie de Tours appelle à la vigilance, la nuit, et explique que ses équipes sont pleinement mobilisées sur les réparations. Et cela prend du temps. Dans six rues, en revanche, le courant a déjà été rétabli.

Ces vols de câbles sont de plus en plus courants en France. Ce que les voleurs recherchent, c'est le cuivre. Un métal dont la valeur ne cesse de grimper. La tonne est passée d'un peu plus de 8.800 euros en 2021 à 10.700 euros en 2022, soit une hausse de 21%.