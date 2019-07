Vols de carburant : 15 000 litres de gazoil dérobés depuis le début de l'année dans la Meuse

Nancy, France

Depuis le début de l'année, dans la Meuse, 15 000 litres de gazoil ont été dérobés. Les poids lourds stationnés aux abords des principaux axes routiers, ainsi que les exploitations agricoles sont principalement visés. Le phénomène est connu mais il prend de l'ampleur. C'est la raison pour laquelle, le préfet du département lance un appel à la vigilance et demande aux routiers de privilégier les stationnements sécurisés et de verrouiller les réservoirs de leurs véhicules. La gendarmerie, elle, va multiplier ses patrouilles sur les zones concernées. Mais ces vols ne sont pas propre au département de la Meuse "ça peut se passer n'importe où" témoigne Alain, 31 ans, chauffeur routier depuis sept ans _"_Un plein coûte jusqu’à 1000 euros et on peut me vider mon réservoir en cinq minutes. Les mecs sont très équipés, ils prennent des pompes électriques. J’ai déjà retrouvé mon réservoir, dégradé. Ils ont essayé de le forcer mais aujourd’hui nous avons reçu des consignes du patron, nous devons nous stationner obligatoirement sur les aires de repos sécurisées et éclairées"

Un poids lourds peut contenir jusqu'à 900 litres de gazoil © Maxppp - Maxppp

Je croise les doigts, un responsable d'une entreprise de transport de Meurthe et Moselle

Les vols ont lieu non seulement sur les aires de stationnement mais aussi dans les entrepôts où les camions chargent leur marchandise. Ce responsable d'une entreprise de transport qui préfère garder l'anonymat a fait appel à une société de gardiennage mais il sait que cela ne décourage pas les voleurs "Nous ici, à l’entrepôt, nous avons fait appel à une société de gardiennage. Pour l’instant, je croise les doigts mais nous n’avons jamais eu de vols, en revanche, sur le site de notre filiale basée à Rennes, sept réservoirs de camions ont été vidés. Ça représente une perte sèche très importante".

Ne stationner que sur les aires sécurisées

Les conséquences financières peuvent être importantes raconte Ludovic Patou, directeur de Transfrêt, à Velaine-en-Haye. Il dispose d'une flotte de 50 poids lourds "Moi j’ai donné la consigne à tous les chauffeurs de l’entreprise de ne stationner que sur les aires sécurisée mais je reconnais que ce n’est pas fiable à 100%. Le poste Gazoil est notre deuxième poste de dépense. On pourrait avoir de gros soucis de rentabilité si on nous volait l’équivalent d’un réservoir de camion, soit environ 1000 euros".

Les exploitations agricoles sont également la cible des voleurs de carburants. Il leur est conseillé de verrouiller leurs hangars où sont stationnés leurs engins et de ne pas laisser les clefs sur ces derniers.