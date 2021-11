Vols de dossiers et espionnage de mails à la mairie de Menton : deux plaintes ont été déposées

Deux plaintes sont actuellement sur le bureau du Procureur de la République de Nice. Deux plaintes déposées par le maire actuel de Menton, Yves Juhel. La première pour vol et la deuxième pour intrusion informatique. Pour cette dernière, Yves Juhel dit avoir découvert que depuis des mois, un système d'espionnage de mails était en place en mairie de Menton. "Les mails envoyés par les élus, tous les mails, étaient redirigés vers un bureau qui devait sans doute les lire", affirme Yves Juhel. Le justice va devoir vérifier.

"Plus de dossiers sur les bureaux !"

L'autre plainte concerne des vols dans les locaux même de la mairie. "Quand je suis monté dans les bureaux, juste après mon élection, raconte le tout nouveau maire de Menton, il n'y avait plus de dossiers dans les bureaux. Plus de piles de papiers sur les étagères du cabinet, du Directeur Général des Services et dans mon bureau." Une situation qui l'alerte aussitôt. "J'ai tout de suite fait venir un huissier, poursuit-il. Et nous avons tout constaté. Depuis, mon enquête a démontré que des camions ont chargé 575 kilos de documents qui ont été brulés en deux fois à la déchetterie de Menton." Une manière de faire qui choque Yves Juhel qui dénonce un système qui doit cesser. "Nous avons les noms de tout le monde. De ceux qui ont transporté les sacs poubelles, de ceux qui ont commandité l'opération."

L'ancienne première adjointe visée

À la question, mais pourquoi vouloir brûler des dossiers ? Yves Juhel répond : "Ce n'est pas à moi de répondre, c'est la justice qui va s'en charger mais j'ai ma petite idée. Je pense que si c'était Sandra Paire qui avait été élue, les dossiers n'auraient pas disparu". Une accusation qui donne le ton de l'ambiance existante entre les deux anciens adjoints de Jean-Claude Guibal.