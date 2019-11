Vols de fleurs dans les cimetières : "On ne respecte même plus les morts"

Poitiers, France

Un butin d'azalées, d'hortensias, de pensées, de jacinthes, de bruyères et bien entendu de chrysanthèmes. Jamais les cimetières ne sont aussi vivants et colorés que durant le long weekend de la Toussaint. A l'occasion de la Fête des morts, de nombreux Poitevins vont aller se recueillir sur la sépulture de leurs proches. Des morts qui ne reposent pas toujours en paix car les cimetières sont devenus ces dernières années une cible comme une autre des voleurs.

Je suis très en colère lorsque j'arrive sur la tombe de ma maman et que je m'aperçois que les fleurs que j'ai déposées la veille ont disparu. Si je croise le voleur, je serais capable de lui mettre une claque !

Chaque jour de la semaine, Nadine se recueille sur la sépulture de sa mère au cimetière de la Pierre Levée à Poitiers. Pour cette arrière grand-mère de 71 ans, les vols de plaques funéraires, croix et bouquets de fleurs ajoutent de l'horreur à la douleur. "C'est le comble ! Déjà que l'on souffre de beaucoup de chagrin d'avoir perdu nos proches et en plus s'ajoutent ces actes (...), c'est quelque chose de très violent. Voler un cimetière c'est inadmissible, j'aurais pensé à tout sauf à ça."

Un phénomène marginal qui reste marginal à Poitiers

Quelques sépultures plus loin, au cimetière de la Pierre Levée, Marie-Colette nettoie et fleurit la tombe de son défunt mari. Un rituel quotidien pour la retraitée qui assure vivre chichement. "Mes deux hibiscus ont été volés. Ils étaient là le matin mais avaient disparu l'après-midi. Ça fait énormément mal, mon mari a déjà souffert pour arriver ici, qu'on le laisse se reposer en paix. Surtout que je me prive un peu pour qu'il ait des fleurs tout le temps, moi je trouve que ce n'est pas normal."

"C'est un manque de respect vis-à-vis des morts"

"On ne respecte plus les morts, on ne respecte plus rien", regrette Jacqueline, une Poitevine venue fleurir la tombe de sa petite sœur au cimetière Chilvert de Poitiers © Radio France - Jules Brelaz

"On ne respecte plus les morts, on ne respecte plus rien", regrette Jacqueline, une Poitevine venue fleurir la tombe de sa petite sœur au cimetière Chilvert de Poitiers. "Gilbert Bécaud avait 'Qui a volé la pomme du Marchand', Fernand Gignac 'Le voleur de Pervenches', eh bien nous, nous avons 'les voleurs de fleurs tombales." Ainsi commençait la lettre envoyée en 2017 par Nadine à la mairie de Poitiers afin de signaler ces vols à répétition. Dans un courrier adressé en réponse à la retraitée, la municipalité socialiste déplorait de tels agissements dans un lieu de recueillement et assurait comprendre l'indignation de l'arrière grand-mère.

"C'est un problème récurrent, reconnaît Lionel Bois, responsable adjoint des quatre cimetières de la ville de Poitiers, il peut s'agir de vols de fleurs, de vols de plaques, de Christ ou encore de vases, ce n'est pas normal de voler les morts. On essaye de surveiller le plus possible mais on ne peut pas être derrière chaque sépulture."

Sur la tombe de la maman de Nadine, la mairie de Poitiers a installé une petite affiche de sensibilisation. Des patrouilles de la police municipale ont également été renforcées à l'intérieur du cimetière.