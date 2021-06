Vols de GPS agricoles : un réseau international démantelé, deux protagonistes arrêtés à Nantes

Ce réseau international de vols de GPS agricoles était piloté par deux équipes, dont une implantée dans la métropole nantaise. Ce jeudi 3 et vendredi 4 juin, deux des protagonistes y ont été arrêtés et mis en examen pour association de malfaiteurs et vol en bande organisée.

Ils pilotaient un réseau international de vols de GPS agricoles : deux hommes de 28 et 22 ans ont été arrêtés dans la métropole nantaise suite à une opération judiciaire menée les jeudi 3 et vendredi 4 juin.

16 départements touchés

En septembre 2020, la justice française recense de nombreux vols de GPS agricoles dans 16 départements dont la Loire-Atlantique et la Vendée. Peu à peu, l'enquête révèle l'existence d'un réseau international en partie basé à Nantes et d'une filière de recel à destination de l'Europe de l'est, notamment la Roumanie.

Au bout d'un an et demi, le réseau international est démantelé et deux de ses protagonistes arrêtés. Au total, ce sont les vols de 82 GPS agricoles ayant une valeur excédant le million d'euros qui pourraient être imputés à ces équipes. Aux côtés de l'Office Centrale de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI), le groupement de gendarmerie départementale de Vendée a participé aux investigations.

Cinq interpellations en Roumanie

Les deux hommes interpellés - dont l'un conteste avoir commis les faits - ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement et vol en bande organisée. L'un a été placé en détention, l'autre mis sous contrôle judiciaire.

Cinq mis en cause ont également été interpellés en Roumanie, la justice française a demandé leur extradition.