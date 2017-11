Vols de pesticides en Alsace : des interpellations en Roumanie et en Allemagne

Huit hommes ont été interpellés ce mardi matin en Roumanie et en Allemagne dans le cadre d'une enquête sur un réseau de voleurs de produits phytosanitaires. La plupart des vols ont été commis en Alsace. Des gendarmes de Strasbourg et de Colmar ont participé aux interpellations.

Les gendarmes alsaciens ont mené ce mardi une vaste opération simultanée en Roumanie, en Allemagne et en Belgique pour démanteler un réseau de voleurs de produits phytosanitaires et de semences agricoles. Huit hommes, âgés de 26 à 59 ans, ont été interpellés. Ils ont déjà été condamnés pour des faits similaires. Le préjudice dépasse le million d'euros.

La cellule "Pytho 67-68"

Sept hommes ont été interpellés en Roumanie dans le département de Galati, le huitième en Allemagne dans la ville de Leipzig. Les enquêteurs de la Section de Recherches de Strasbourg et des Groupements de Gendarmerie Départementale du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont travaillé pendant huit mois dans le cadre d'une cellule d'enquête nationale, baptisée "Phyto 67-68" et d'une information judiciaire ouverte au tribunal de Colmar (Haut-Rhin).

#Alsace Un réseau international de #Cambrioleurs de produits phytosanitaires et de semences agricoles démantelé grâce à une coopération européenne🇫🇷🇩🇪🇷🇴🇧🇪 #Europol → Plus d'un million d'euros de préjudice → 8 personnes interpellées pic.twitter.com/jxXifWsUMu — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) November 28, 2017

Plus d'un million d'euros de préjudice

Le résultat est la mise à jour d'une délinquance itinérante d'origine roumaine opérant dans plusieurs régions françaises mais principalement en Alsace. L'ensemble des produits volés a été écoulé en Roumanie via un réseau criminel pour un préjudice dépassant le million d'euros. Lors de l'un des vols, jusqu'à 9 tonnes de pesticides ont été dérobées.

"Pour l’instant, dix cambriolages ont été formellement élucidés", précise le lieutenant-colonel Despres, qui dirige la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg. Cinq vols ont été commis en Alsace, deux dans le nord de la France, un en Haute-Saône, un dans l'Eure-et-Loire et un en Mayenne. D’autres investigations sont actuellement en cours, indique la gendarmerie nationale dans un communiqué.