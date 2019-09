Vols de portables en série à Saint-Etienne, quatre interpellations

Saint-Étienne, France

Les vols et tentatives de téléphone portable se multiplient, ces dernières semaines, à Saint-Etienne mais hier, jeudi 26 septembre, la police a réussi à interpeller plusieurs voleurs présumés.

Il y a d'abord eu une première interpellation, vers 19h30, place Jean-Jaurès, en plein centre-ville. Trois jeunes gens arrachent le téléphone portable d'un passant avant de prendre la fuite mais les policiers rattrapent l'un d'eux. Il a 20 ans, il est originaire du quartier Tarentaize.

Autre arrestation, un peu plus tard, vers 2h30 du matin, rue Dormoy, là encore, au centre-ville, tout près de la place Jean-Jaurès. Et même scénario : vol de téléphone, à l'arrachée. Les trois jeunes voleurs ont été interceptés. Ils ont entre 17 et 27 ans et ont été placés en garde-à-vue.

La police appelle à la vigilance car, depuis plusieurs semaines, ce genre d'agression est récurrent dans le centre-ville de Saint-Etienne. On se souvient par exemple de la bagarre violente qui avait éclaté fin août, à la sortie du discothèque Le Bul. Les derniers clients ont été ciblés par des agresseurs qui voulaient leur prendre portable ou portefeuille.