Vols de pots catalytiques : la police judiciaire de Limoges lance un appel à témoins

Dans cette affaire de vol de pots catalytiques, deux suspects ont déjà été mis en examen et placés en détention provisoire la semaine dernière après une rocambolesque course poursuite vendredi 22 octobre entre Limoges et Bellac. L'un des suspects avait été interpellé sur le champ par les motards de la Police Nationale et un de ses complices quelques heures plus tard, mais un troisième individu est toujours recherché. C'est pour lui que la Police Judiciaire lance ce jeudi un appel à témoins.

Vols en bande organisée, dégradations de biens et refus d'obtempérer

L'homme que la police recherche est probablement Irlandais et a possiblement résidé en Grande-Bretagne ces dernières années. Il est susceptible d'avoir séjourné dans un hôtel ou un gîte de la Haute-Vienne courant octobre, plus particulièrement entre le 15 et le 21 octobre. Il était alors accompagné de deux hommes et circulait à bord d'une Opel Insignia de couleur gris clair avec des plaques d'immatriculation irlandaises. Une ou plusieurs femmes aurait pu accompagner le trio précise les enquêteurs.

Ces irlandais sont soupçonnés d'appartenir à un réseau qui vole les pots d'échappement pour revendre les métaux précieux qu'ils contiennent. L'enquête se poursuit, sous la houlette de la police judiciaire de Limoges, pourétablir l'ampleur du trafic et tenter de remonter jusqu'aux têtes du réseau.

Si vous avez des informations vous pouvez contacter la direction territoriale de la police judiciaire :