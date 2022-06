Vols de téléphones chez Remade : un réseau international de malfaiteurs vient d'être démantelé

C'est une histoire qui débute dans la nuit du 20 au 21 septembre 2020. Cette nuit là, les locaux de l'entreprise "Remade", spécialisée dans le reconditionnement de téléphones de la marque Apple, étaient cambriolés à Poilley dans le Sud de la Manche. La vidéo-surveillance sur le site permettait d'établir que cinq personnes avaient découpé le grillage de l'enceinte du site, puis le bardage d'un atelier. A l'intérieur, ils dérobaient 2600 téléphones portables, reconditionnés ou en cours de reconditionnement, pour un préjudice total de 320 000 euros.

Saisis dès le début de l'enquête, la section de recherches de Caen, appuyée par l’Office Central de Lutte Contre la Délinquance Itinérante, réalisait des recoupements et mettait en évidence l’existence d'un groupe composé de ressortissants roumains qui organisaient des vols en série sur l’ensemble du territoire national au préjudice d'entreprises de reconditionnement de smartphones .

Des faits recensés dans 9 départements

Rapidement, le parquet de Coutances se dessaisissait au profit du parquet de la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Rennes. Une information judiciaire des chefs de vols en bande organisée, recel de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs était ouverte le 3 décembre 2020.

Les investigations menées dans le cadre de l'enquête ont permis d'imputer au total 16 cambriolages ou tentatives à ce réseau entre septembre 2020 et octobre 2021, pour un total d'environ 7000 smartphones dérobés représentant un préjudice de 2 millions d'euros pour les entreprises victimes. Des faits commis dans tout le grand Ouest (Poilley, Tours, Montgermont, Fondettes, Chemille-en-Anjou, Sainte-Luce-sur-Loire, Saint Loubes, Houdan, Saint-Roch, Cesson-Sévigné, Le Loroux Bottereau, Le Pin et Dreux).

Les investigations ont mis en évidence que trois hommes installés en Roumanie se rendaient périodiquement en France (six séjours correspondant au six périples répertoriés) pour recruter des personnes au sein de la communauté roumaine afin de constituer des équipes structurées, à géométrie variable, afin de commettre les faits. En parallèle, les enquêteurs sont parvenus à mettre au jour la filière de recel de ces téléphones volés dont la plupart avaient été réactivés en Grande-Bretagne, en Italie et en Roumanie.

Ainsi, 5 receleurs originaires d’une même famille afghane s'occupaient d'écouler le produit des vols. L’un d’entre eux, implanté à Aubervilliers, achetait les appareils téléphoniques pour les faire acheminer ensuite à Birmingham et Brindisi où ils étaient revendus par des proches dans des boutiques de téléphonie mobile.

Interpellations dans plusieurs pays européens

Au terme de l'enquête, 3 opérations de police judiciaire étaient menées en Roumaine, en Angleterre et en Italie, en collaboration avec Eurojust et les autorités de police judiciaire d’Europol. En parallèle, en France, plusieurs interpellations et perquisitions simultanées sur différents sites étaient réalisées. Les téléphones retrouvés à cette occasion étaient restitués aux sociétés victimes. Au total, 11 personnes ont été interpellés entre novembre 2021 et juin 2022.

Dix hommes soupçonnés d'être les auteurs des cambriolages ou tentatives, tous de nationalité roumaine et âgés de 28 à 47 ans, dont 6 ayant des antécédents judiciaires notamment de vol, ont été mis en examen des chefs de vols ou tentatives de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Un homme de nationalité afghane, âgé de 31 ans, sans antécédent judiciaire, et demeurant en région parisienne a été mis en examen des chefs de recel en bande organisés, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs. Tous ont été placés en détention provisoire. Ils encourent la peine de 15 ans de réclusion criminelle.