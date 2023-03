Vols de voiture et de tronçonneuses, refus d'obtempérer : deux sans-abris ont cumulé les faits à Tours

C'est l'histoire d'une interpellation rocambolesque. Il est environ 17h40, ce lundi 6 mars, lorsqu'une Peugeot refuse de se soumettre à un contrôle routier mené, dans l'agglomération de Tours, par l'unité de motocyclistes CRS. La voiture emprunte dans la foulée la rocade de Tours et sort en direction de Savonnières. Elle sera finalement retrouvée, quelques minutes plus tard, accidentée et abandonnée. Personne n'est à l'intérieur.

ⓘ Publicité

Mais le jeu du chat et de la souris ne va pas durer longtemps. Partis se cacher dans un petit bois, le conducteur et sa passagère, sont retrouvés allongés dans un fossé par les policiers. Il s'agit de deux sans-abri, un homme de 42 ans et une femme de 44 ans, inscrits au fichier des personnes recherchées. Lui est sous le coup d'un mandat. Elle, de deux.

Le numéro de moteur et la plaque d'immatriculation maquillés

La police fouille immédiatement la Peugeot et découvre, à l'intérieur, du matériel de jardin comme des tronçonneuses. Du matériel déclaré volé dans 3 magasins. L'un à Amboise. Les deux autres à Châteaudun, en Eure-et-Loir.

La voiture, elle non plus, n'appartient pas aux deux sans-abri. Et pour cause, ils n'ont pas le permis. Ils sont allés la dérober chez un concessionnaire de Chartres - qui ne s'en était même pas rendu compte - en prenant soin de maquiller la plaque d'immatriculation et le numéro du moteur.

Placés en garde à vue, ils nient les faits et déclarent avoir tout acheté. Quant au refus d'obtempérer, le conducteur l'explique par la peur de se retrouver à nouveau en prison car il est déjà connu de la justice pour plusieurs vols du même type. Ils devaient tous deux être jugés en comparution immédiate ce mercredi au tribunal correctionnel de Tours.