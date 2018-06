Vosne-Romanée, France

"Ces vols, ça me rend en colère, honnêtement, ça me fait bondir". Pour Maurice Chevalier, le maire de Vosne-Romanée, la situation dans le cimetière de sa commune ne peut plus durer. "Il y a des vols de fleurs, mais également du vandalisme, certains pots sont parfois carrément cassés" poursuit Maurice Chevalier avant d'ajouter "on se sent impuissant, alors qu'il est de notre devoir de maire de nous occuper de nos cimetières correctement".

Des caméras de surveillance pour mettre fin aux vols ?

Vosne-Romanée, Nuit-Saint-Georges, Corgoloin, Premeaux-Prissey... Toutes ces communes qui bordent la départementale 974 constatent des vols dans leur cimetière. "Souvent, cela se produit juste après un enterrement" commence Umberto Zeccha, le maire de Premeaux-Prissey. "Récemment, une personne connue est décédée, et sa tombe était très fleurie" continue U. Zeccha, "eh bien ça n'a pas manqué, quelques temps après, les héritiers sont venus me signaler que des compositions florales étaient manquantes".

La mairie de Vosne-Romanée veut installer des caméras de surveillance dans le cimetière. © Radio France - Elie Abergel

Alors pour lutter contre ces larcins, les mairies de Vosne-Romanée et de Premeaux-Prissey comptent installer des caméras de vidéosurveillance. Une solution déjà testée dans les rues du village de Vosne-Romanée. "Depuis que ces caméras ont été installées, il y a clairement moins de petits délits commis dans les rues du village" explique ainsi Maurice Chevalier.