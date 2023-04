Des vols en série de voitures Renault à Romans-sur-Isère

Une série de vols de voitures dans les communes de Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage. Depuis deux mois, ce sont entre une quinzaine et une vingtaine de véhicules Renault qui ont été dérobés. Des Renault Mégane et Clio. Les enquêteurs supposent que des malfaiteurs ont une carte pour ouvrir et démarrer spécifiquement ce modèle de voitures. Très peu de véhicules volés ont été retrouvés.

La police conseille aux propriétaires de Renault Mégane et Clio de les stationner dans des secteurs couverts par des caméras de vidéosurveillance, et de bien les rentrer dans le garage pour ceux qui en ont un. Un antivol sur le volant peut aussi éventuellement décourager les voleurs puisqu'ils cherchent à agir vite.