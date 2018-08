Le couple comparaissait ce mardi 28 août 2018 devant le tribunal correctionnel de Cherbourg. Un homme et une femme condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour des vols et dégradations au domicile d'une personne vulnérable, un homme handicapé mental à 80%.

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Un homme de 25 ans et une jeune femme de 19 ans ont été condamnés ce mardi 28 août 2018 par le tribunal correctionnel de Cherbourg à six mois de prison avec sursis chacun. Ils ont été reconnu coupables de vols et de dégradations au domicile d'une personne vulnérable. C'était en avril dernier à Valognes.

La victime est un homme d'une trentaine d'années reconnu handicapé mental à 80 %. Le couple lui avait volé sa carte bancaire et avait cassé des choses dans l'appartement.

Un troisième jeune homme complice mais absent à l'audience a lui aussi été jugé dans cette affaire et a écopé de 10 mois de prison avec sursis.

La victime qui depuis les faits a perdu en autonomie et ne peut plus se passer de ses parents.