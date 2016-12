Vols et dégadations à Bel Air !

A Bel Air, quartier populaire de Poitiers, des jeunes ont volé des voitures, l'un a été interpellé

Un jeune poitevin de 18 ans passe une deuxième nuit en garde-à-vue et une comparution immédiate est prévue pour lui vendredi après-midi.

Il ferait partie du groupe qui s'en est pris aux voitures du service de soins infirmiers à domicile dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier de Bel Air

Plusieurs personnes sont entrées par effraction dans le bâtiment pour dérober des clés de voiture (11) avant de filer avec 4 véhicules. Les policiers (de la BAC) ont croisé leur route un peu plus tard dans la nuit et ont pu mettre la main sur l'un des voleur.Le jeune homme, déjà connu des services de police, sera donc jugé pour vols et dégradation.Les autres voleurs présumés sont recherchés, c'est la Consternation dans les rangs du personnel...