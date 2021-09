Vols organisés de téléphones portables dans une discothèque toulousaine

Elle sont suspectées d'avoir dérobé 23 téléphones portables dans la même discothèque ces vendredi et samedi soir. Onze personnes ont été interpellées, cinq le premier soir, six le lendemain par les policiers de la bac rive gauche et placées en garde à vue.

Les faits se sont déroulés dans une boîte de nuit proche de l'hippodrome de Toulouse. Les voleurs étaient très bien organisés. Il s'agit selon la police de résidents espagnols d'origine colombienne qui agissaient en raflant les smartphones dans les sacs pendant que leurs propriétaires dansaient ou bien directement dans leurs poches sur la piste de danse.

Deux des onze personnes interpellées, un homme de 35 ans et une femme de 32 ans seront jugées ce mardi en comparution immédiate. .