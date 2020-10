Vols par effraction à Sablé-sur-Sarthe : le prévenu avait déjà 26 condamnations à son casier judiciaire

Un homme de 39 ans a été condamné à un an et demi de prison ferme pour deux vols par effractions dans des hôtels à Sablé-sur-Sarthe dans la nuit du 9 au 10 octobre. Il avait déjà 26 condamnations sur son casier judiciaire.

Le prévenu la répète : "je ne peux pas expliquer ce qu'il s'est passé ce soir-là". L'homme de 39 ans a été condamné à 24 mois de prison dont six avec sursis probatoire pour vols avec effraction dans deux hôtels de Sablé-sur-Sarthe. Il était fortement alcoolisé.

Quatre bouteilles d'alcool fort

Vendredi 9 octobre, il a déjà bu deux bouteilles entières d'alcool fort quand il part de chez lui, à Sablé-sur-Sarthe, après une dispute avec sa compagne. Il se rend à pieds chez un ami "pour boire l'apéro", mais trouve porte close. Sur le chemin du retour, il tombe sur l'hôtel Inn et y entre par effraction. "Vous êtes sûr que ce n'était pas prémédité, et que vous vouliez vraiment aller chez votre ami ?" demande le président. "Oui oui, je ne sais pas pourquoi je suis entré dans l'hôtel". Une fois à l'intérieur, il vole deux autres bouteilles, plusieurs kilos de viande et un téléviseur. Il dit ne pas se souvenir de tout à cause de l'alcool. "Vous aviez les idées suffisamment claires pour retourner chez vous et prendre la voiture de votre compagne pour tout transporter" lui répond le président.

Une fois les objets du vol récupérés, il se rend sur le parking de l'hôtel Saint-Martin "je crois que je voulais juste me poser et boire". Puis, avec un pied de biche qu'il a dans le coffre, il braque une fenêtre, entre, et vole à nouveau deux téléviseurs. Il roule un peu, s'endort. Au réveil, le sabolien croit avoir rêvé. Mais il retrouve les téléviseurs dans le coffre, et les jette à l'orée d'un bois.

Déjà connu de la justice

A la question "est-ce que vous vouliez les revendre ?" l'homme répond que non, "je n'ai pas besoin d'argent". Quand le président précise qu'il aurait pu utiliser l'argent pour acheter de la drogue : "les stups, j'ai arrêté depuis des années". Lui qui fait des intérims depuis sa sortie de prison a déjà 26 condamnations à son actif en dix ans, dont une dizaine pour vols aggravés et deux pour trafic de stupéfiants.

Devant son casier judiciaire, le tribunal le condamne à un an de prison ferme et six mois avec sursis probatoire. Il a été raccompagné en prison dès la fin du procès.