Vols par ruse dans le Cher : un homme interpellé, il opérait dans plusieurs départements

Un homme âgé de 20 ans a été interpellé dans la Nièvre, soupçonné d'avoir commis plusieurs vols et escroqueries. Il opérait dans plusieurs départements, notamment dans le Cher, où les gendarmes avaient lancé l'alerte il y a une dizaine de jours.

Les gendarmes du Cher avaient lancé un appel à la vigilance mi-août. Ils avaient reçu plusieurs signalements de personnes victimes de vols par ruse à leur domicile. Ils utilisaient de fausses excuses pour s'introduire dans le domicile de leurs victimes, souvent des personnes âgées, et leur dérober de l'argent. Ils prétextaient par exemple travailler pour le service d'ordures ménagères de la commune ou bien vendre des masques anti-Covid.

Ce mardi 24 août, un homme âgé de 20 ans est en garde à vue à Bourges. Il a été interpellé dans la Nièvre et opérait dans plusieurs départements. Il est soupçonné d'avoir commis des vols et des escroqueries dans le sud du département du Cher, notamment dans le secteur de Saint-Amand-Montrond, entre le 11 et le 13 août. L'homme, qui n'a jamais été condamné, va être présenté à un officier de police judiciaire.