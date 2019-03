Vols par ruse de sacs à main, la police d’Annemasse appelle les conductrices à la vigilance

Haute-Savoie, France

La combine n’est pas nouvelle et elle est bien connue des services de police. Ces escrocs spécialisés dans le vol par ruse agissent en duo et ciblent plus particulièrement les femmes. "Le premier va dire avoir repéré un pneu crevé ou un animal (chat ou oiseau…) sous la voiture", explique un policier d’Annemasse. La victime va alors descendre de sa voiture pour vérifier. "Et pendant ce temps, une deuxième personne en profite pour dérober le sac à main ou tout autre objet de valeur présent dans le véhicule."

Prison ferme

Le commissariat d’Annemasse explique avoir déjà enregistré plusieurs dépôts de plainte ces dernières semaines et face à la multiplication de ces faits, il lance un appel à la vigilance. "Il faut éviter de quitter sa voiture ou alors descendre avec ses affaires."

Le 21 mars dernier avenue de la Gare, deux policiers qui n’étaient pas en service ont été témoins d’un de ces vols par ruse. "L’un des auteurs, celui chargé du vol, a été interpellé et condamné, lundi 25 mars, à sept mois de prison ferme", a indiqué sur son compte Twitter la police de la Haute-Savoie. La conductrice a pu récupérer son sac à main.