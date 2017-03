Vols par ruse : un réseau de malfaiteurs passé par Châteauroux démantelé

Un important réseau de malfaiteurs, spécialistes du vol par ruse, vient d'être démantelé. Voleurs, receleurs : dix-sept personnes viennent d'être arrêtées. L'équipe aurait sillonné la France en passant par Châteauroux, Bordeaux, Mulhouse et même la Belgique.

Un important réseau de malfaiteurs, spécialistes des vols par ruse, vient d'être démantelé avec l'arrestation de 17 personnes. L'équipe de malfaiteurs aurait sillonné la France, de la région bordelaise à Montauban (Tarn-et-Garonne) en passant par Châteauroux (Indre), Mulhouse (Haut-Rhin) et même la Belgique.

Des suspects d'une soixantaine d'années

Voleurs, receleurs, intermédiaires, proches : sur les 17 arrestations, six personnes, dont un homme considéré par les enquêteurs comme le "cerveau présumé" du réseau, ont d'ores et déjà été mises en examen et écrouées. La police judiciaire de Bordeaux vient de mettre la main sur une équipe de voleurs présentés comme aguerris lors de deux vagues d'interpellations menées les 8 et 13 mars : les principaux suspects ont une soixantaine d'années.

Les personnes âgées ciblées

Leur technique : se présenter chez des personnes âgées en se faisant passer pour des agents, souvent des agents des eaux et en profiter pour repartir avec des objets de valeur, des bijoux, de l'argenterie ou encore des sacs de marque. Un butin de plusieurs dizaines de milliers d'euros vient d'être retrouvé dans l'Aisne.

La police de Châteauroux lance régulièrement des appels à la vigilance. Fin février par exemple, une femme de 91 ans a été victime d'un faux membre du syndic au pied de son immeuble. L'homme lui a demandé s'il pouvait aller faire des vérifications de son plafond. Le malfaiteur profite d'un moment d’inattention de la vieille dame pour repartir avec plusieurs bijoux et près de 250 euros. Ou encore début mars à Valençay, une habitante a laissé entrer de faux agents des eaux chez lui, les malfaiteurs lui avaient expliqué qu'ils venaient vérifier la robinetterie et sont partis avec des bijoux en or.

La police de Châteauroux le rappelle : si vous avez des doutes quand quelqu'un sonne à votre porte, n'hésitez pas à lui demander sa carte professionnelle ou à composer le 17, une patrouille sera envoyée sur place.