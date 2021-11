Vols sur des aires d'autoroute : la gendarmerie du Loiret aide au démantèlement d'un groupe criminel roumain

Une vaste enquête européenne, alliant la France, l'Allemagne et la Roumanie, a permis le démantèlement ce mardi d'un groupe de chauffeurs routiers roumains soupçonné de vols sur des aires de repos. Des vols de marchandises d'autres camions, comme des produits cosmétiques, de l'alcool, des pneus, du matériel électronique, commis le long des principaux axes routiers de ces trois pays.

16 personnes ont été interpellées lors d'une opération transfrontalière en Roumanie et en Allemagne, avec l'aide d'enquêteurs loirétains. Les marchandises volées ont une valeur estimée à 2,5 millions d'euros, selon l'agence de police européenne Europol. Sur le territoire français, le préjudice s'élèverait à 350.000 euros, selon le Parquet d'Orléans qui a ouvert une information judiciaire à la mi-novembre.

Opération menée par la Section de recherches d'Orléans

En France, une vingtaine de vols ont été signalés le long de l'A10, principalement dans la région Centre-Val de Loire et deux dans l'Oise. Les aires de repos de Saran/Gidy, Meung-sur-Loire, dans le Loiret, Messas, à la frontière avec le Loir-et-Cher, et Fresnay-l'Évêque, dans l'Eure-et-Loir, sont concernées. L'enquête commence au mois de février, lorsque la gendarmerie du Loiret constate une augmentation des plaintes pour vol de fret.

Le général Herrmann, patron des gendarmes, et la procureure d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren ont présenté les résultats de cette enquête européenne. © Radio France - Cécile Da Costa

Début mai, le regroupement des plaintes, entre la Section de recherche d'Orléans et l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, permet aux enquêteurs de voir les similitudes dans les différentes affaires. "Les malfaiteurs agissaient essentiellement de nuit, en découpant les bâches des camions avec beaucoup de dextérité puisque la plupart des conducteurs ne se rendaient pas compte du vol", explique le général Christophe Herrmann, le patron des gendarmes. Les produits étaient ensuite "rapidement vendus via des circuits commerciaux illégaux" depuis la Roumanie, précise Eurojust, l'agence européenne pour la coopération judiciaire.

Une enquête "hors normes"

Débute alors une enquête "hors normes", indique la procureure de la République d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren. "Hors normes de par sa dimension européenne, par les moyens déployés et les services d'enquête avec lesquels nous avons travaillé." Une dizaine de gendarmes de la section de recherche ont été mobilisés tout au long de cette enquête, soit un tiers des effectifs indique le général Christophe Herrmann, le patron des gendarmes. Des drones des forces de l'ordre françaises ont permis de localiser les suspects et des policiers français et allemands ont été déployés en Roumanie pour mener l'opération, coordonnée par Europol et Eurojust, basées à La Haye, aux Pays-Bas.

Il ne s'agit pas de la première enquête de coopération européenne pour la section de recherche des gendarmes du Loiret, mais c'est la plus rapide, selon le général Herrmann. "Cette enquête a abouti moins de dix mois après son lancement, quand on parle de criminalité organisée dans plusieurs pays, les délais sont généralement plus long". Sur les seize personnes roumaines interpellées, le Parquet d'Orléans a émis neuf mandats d'arrêt européens.