Vols sur l'autoroute A7 : nouveau coup de filet des gendarmes drômois à Marseille

Le démantèlement d'une bande de voleurs sévissant sur l'autoroute A7 se poursuit. Les gendarmes de la Drôme ont réalisé un nouveau coup de filet ce mercredi à Marseille. Trois hommes ont été arrêtés.

C'était une opération d'envergure ce mercredi matin mobilisant une centaine d'hommes dont 80 gendarmes de la Drôme, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ainsi que des policiers marseillais. Vers 6h30 du matin, trois hommes ont été interpellés dans la cité phocéenne. Ces ressortissants kosovars et bosniaques sont soupçonnés d'avoir participé à la vague de vols dans des camping-cars entre juin et décembre 2016 sur l'autoroute A7.

Trois ressortissants kosovars et bosniaques

Les enquêteurs ont également découvert quelques centaines d'euros et du matériel multimédia provenant de ces vols. Des mandats d'arrêt ont été lancés contre d'autres membres de la bande qui sont en fuite. Au total, dans cette affaire, les gendarmes drômois ont procédé à huit arrestations. En décembre dernier déjà, ils avaient piloté le premier volet de l'opération baptisée K26. Cinq hommes avaient alors été interpellés à Marseille.

Vols à la roulotte en baisse sur l'autoroute A7

Ce démantèlement porte ses fruits sur l'autoroute A7 où les vols sont en nette baisse. Sur le début de l'année 2017, on compte 230 vols à la roulotte de moins par rapport à la même période de l'an dernier.