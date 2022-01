Trois jeunes voleurs arrêtés à Vannes, suspectés de 31 vols de voitures

Une série de 31 vols de voitures et de nombreux vols à la roulotte perpétrés depuis décembre dans le Morbihan et vraisemblablement dans le Finistère a été élucidée par les policiers de Vannes. Trois jeunes ont été arrêtés, dont un seul est tout juste majeur, les deux autres ont 15 et 17 ans.

Depuis le mois de décembre, les enquêteurs du commissariat de Vannes étaient en alerte face à une recrudescence de vols de voiture et de vols à la roulotte (vols d'objets dans des véhicules stationnés). Alors, quand le 3 janvier, on leur signale une voiture déclarée volée sur le parking d'un foyer de jeunes travailleurs de la ville, ils mettent en place une surveillance qui porte rapidement ses fruits. Deux jeunes, défavorablement connus des services selon l'expression consacrée, sortent du foyer pour monter dans la voiture volée, puis sont rejoints par un troisième. La course poursuite aboutit à l'arrestation de deux des trois. Le dernier, âgé de 15 ans, est identifié puis interpellé le lendemain. Débute alors un travail de fourmi pour reconstituer tous les faits.

En collaboration avec les gendarmes

"Nous avons eu une très bonne collaboration avec la gendarmerie se félicite Yannick Le Barre, commandant en second des policiers vannetais. Dans le prolongement de l'appel que nous avions lancé pour retrouver les propriétaires d'objets de différents vols de cette équipe, nous avons pu identifier des faits dont nous n'avions pas connaissance". Pour l'instant, 31 vols de voitures et 17 vols à la roulotte sont imputés à cette bande. 28 des véhicules volés ont été retrouvés un peu partout dans le Morbihan et même un à Brest. "Ils volaient les voitures pour les utiliser et quand ils étaient lassés, ils en prenaient une autre. Ils volaient toutes sortes de voitures, sans modèle préféré".

Le mineur de 17 ans sera jugé en mars. Celui de 15 ans est entre les mains d'un juge pour enfants et a été éloigné du Morbihan. Quand au majeur de tout juste 18 ans, il sera jugé ce vendredi 21 janvier en comparution immédiate pour vols, mais aussi conduite sans permis et refus d'obtempérer.