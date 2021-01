Vorly : un couple poursuivi pour esclavagisme

Une orpheline Roumaine de 37 ans, à l'époque a passé un peu plus de deux ans au service de ce couple qui vivait au château de Vorly. Elle aurait travaillé sans relâche, s'occupant de la maison, de la fille du couple et même du ménage au cabinet dentaire, tout cela pour 250 euros par mois. Sans repos et dans des conditions d'hébergement indignes. Les faits semblent graves mais les preuves minces. C'est une relation pour le moins complexe qui unissait cette dame de 37 ans et ce couple de dentistes roumains, mais pour la procureure, les faits sont établis : Maria était à la fois la gouvernante, et la femme à tout faire. La jeune femme explique qu'elle travaillait 7j sur 7, de 5H00 à 1H00 du matin, se nourrissant principalement de gâteaux secs. Elle faisait le ménage, s'occupait également des animaux, dans une relation de dépendance affective, elle qui n'a jamais eu de mère. Le couple réfute tout en bloc : c'est elle qui prenait l'initiative de travailler autant. On la considérait comme notre fille ! Le couple lui a d'ailleurs payé un scooter et la jeune femme était libre de ses mouvements. A aucun moment elle n'a cherché refuge ailleurs. Dans cette affaire, il n'y a pas les Thénardier d'un côté et Cosette de l'autre, plaidera Me Margulis pour la défense, juste la vengeance d'une jeune femme qui s'est sentie rejetée quand le couple lui a demandé de partir. Le comité contre l'esclavage moderne, partie civile a réclamé par l'entre-mise de Me Coralie Monicault, 96.000 euros de dommages et intérêt pour la jeune femme et 20.000 euros au titre du préjudice moral. La procureure a requis deux ans de prison avec sursis à l'encontre du couple de dentistes avec obligation de quitter le territoire. Le jugement est mis en délibéré au 17 mars. Le couple est également poursuivi pour travail dissimulé concernant quatre autres employés Roumains, eux aussi hébergés dans des conditions indignes.