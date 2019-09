Vosges : 4 mois de prison avec sursis pour l'enseignant pédophile

Épinal, France

Lors du procès, le 27 août dernier, le parquet avait requis huit mois de prison avec sursis contre cet enseignant de 50 ans qui en juin dernier avait été piégé par des adolescents. Ces derniers lui avaient donné rendez-vous dans un parc de Vittel en se faisant passer pour une jeune femme de 16 ans. Après une enquête accélérée, les gendarmes découvrent sur son ordinateur chez lui des images pédopornographiques et c'est sur ce motif qu'il était poursuivi.

Le prévenu avait alors reconnu à la barre son addiction à la pornographie et des relations de couples difficiles. L'expert psychiatre avait cependant noté la tendance de l'enseignant "à masquer une tendance à la pédophilie".

Un jugement qui laisse un goût amer pour l'avocate du prévenu

L'avocate du prévenu, Maître Nancy Risacher dénonce un jugement sévère "ça veut dire qu'on interdit purement et simplement à mon client de travailler. Là aujourd'hui, il a non seulement une condamnation pénale mais il a aussi une condamnation professionnelle et c'est ce qui lui pèse le plus".

Le professeur des écoles est suspendu à titre conservatoire. Il a maintenant 10 jours pour faire appel. Son avocate veut se donner le temps de la réflexion.