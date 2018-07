Vosges:contrôles routiers sur la RN 57 entre Arches et Epinal. Excès de vitesse et comportements dangereux verbalisés.

Par Hervé Toutain, France Bleu Sud Lorraine

Excès de vitesse et comportements dangereux au volant verbalisés. La préfecture des Vosges et la gendarmerie organisaient ce vendredi une opération de contrôles sur l'aire de la Calotine entre Arches et Epinal sur la RN 57.