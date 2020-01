Vosges : de nouveaux chiens maltraités secourus par la SPA

Vosges, France

La SPA, société protectrice des animaux à Saint-Dié-des-Vosges "a mené une enquête" annonce l'association sur les réseaux sociaux. Epinglée en haut de page ce vendredi 31 janvier, une photo choquante de plusieurs chiens faméliques. "Tout est vrai" confie au téléphone la présidente Laëtitia Christé.

Ce jeudi, quatre chiens ont été saisis par la police au domicile d'un propriétaire de la région de Saint Dié. Des animaux "enfermés dans des cages minuscules qu'ils ne quittaient pas, affamés, assoiffés". La SPA écrit que cette saisie fait suite à celle de "trois autres chiots dans un élevage clandestin en début de semaine". La semaine dernière, Vosges Matin révélait la découverte d'un chiot de quatre mois dans une poubelle.

Appel à la générosité

Les chiens sont en très mauvaise santé, regrettent les bénévoles vosgiens, problèmes de reins, ils sont atteints égalemen de parasites internes et externes. Ils ont besoin de soins pendant plusieurs semaines.

Laëtitia Christé et son équipe lancent un appel à la générosité et ouvrent une cagnotte en ligne pour régler les frais vétérinaires et acheter une nourriture spéciale pour ces chiens malades.