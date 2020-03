Vosges : deux blessés graves dont un enfant dans un accident de la route

Un choc frontal entre deux voitures a fait deux blessés graves ce dimanche 1er mars, vers 14h25 entre Vicherey et Manoncourt sur la départementale D29, dans les Vosges. L'une des deux victimes est un enfant, qui souffre d'un trauma crânien. Il a été transporté au CHU de Nancy.

Un accident de la route entre deux voitures a fait deux blessés graves ce dimanche 1er mars, dans les Vosges. Le choc frontal s'est produit vers 14h30 sur la départementale D29, entre Vicherey et Manoncourt. Parmi les six personnes impliquées dans cet accident, un enfant et un jeune homme sont gravement blessés. Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

D'après les gendarmes, les deux voitures se sont percutées dans un virage. Dans le premier véhicule, le conducteur, seul à bord, a dû être désincarcéré. Ce jeune automobiliste, âgé d'une vingtaine d'années, a été gravement blessé aux jambes. Il a été évacué au centre hospitalier de Neufchâteau. Dans la seconde voiture, une famille de cinq personnes. L'un des trois enfants souffre d'un trauma crânien. Il a été transporté au CHRU de Nancy par hélicoptère.