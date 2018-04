Deux stations-service vosgiennes ont été les cibles de vols à main armée ce dimanche matin. Il s'agit des stations Agip de Peuxy à Saint-Nabord et Total de Vincey, toutes deux installées le long de RN 57 dans le sens Remiremont-Nancy. Tôt ce matin, deux hommes, non cagoulés mais munis d'un couteau, ont fait irruption à Saint-Nabord puis à Vincey. Ils ont menacé les caissières des deux établissements. A Saint-Nabord, le préjudice serait d'environ 300 euros et de quelques paquets de cigarettes. La caissière est ensuite rentrée chez elle, choquée. Un accompagnement psychologique a été proposé par son employeur.

Les deux malfaiteurs ont pris la fuite. Une enquête est en cours pour tenter de les retrouver.