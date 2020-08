Vosges : le mari violent menace d'enflammer les gendarmes

Appelés pour des violences intrafamiliales au domicile d'une famille de Langley près de Charmes, les gendarmes se retrouvent face à un homme tentant de les asperger d'essence et de les enflammer.

Un habitant de Langley près de Charmes dans les Vosges, placé sous contrôle judiciaire, comparaîtra en janvier prochain devant la justice pour "coups et blessures sans ITT (incapacité temporaire de travail), sur agents de la force publique et violences sur conjoint".

Les gendarmes vosgiens, sont appelés pour des violences intrafamiliales au domicile d'une famille de Lagney près de Charmes vers 23h30 le jeudi 13 août. Selon les militaires, l'épouse et ses trois filles sont prises aussitôt en charge dans la rue. Le mari violent s'est lui isolé dans le cabanon du jardin. Il aurait déclaré à ses filles "attendre les gendarmes pour les cramer".

Alors que les gendarmes tentent de l'interpeller, l'homme s'avance avec un jerrycan d'essence et un briquet allume-feu en mains. Il tente d'asperger les militaires présents, puis "leur jette le bidon et essaie de les enflammer", relatent les militaires, qui "évitant les projections, font usage de gaz lacrymogène et s'emparent de lui".