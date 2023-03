Vosges : la gendarmerie lance un appel à témoins après une disparition inquiétante

La gendarmerie des Vosges lance un appel à témoins ce mercredi 29 mars après une disparition inquiétante à Villoncourt, près de Thaon-les-Vosges. Françoise Virion ne donne plus de nouvelles depuis 11 heures ce mardi. Elle serait habillée d'un jean bleu et d'un haut à gros carreaux noir et marron.

Françoise Virion a disparu le mardi 28 mars aux alentours de 11 heures. - Capture d'écran de la gendarmerie des Vosges D'importants moyens sont déployés dans les Vosges après une disparition inquiétante. Une douzaine de gendarmes, aidés d'un hélicoptère et de chiens pisteurs, sont sur le terrain dans le secteur de Villoncourt, près de Thaon-les-Vosges. Un appel à témoins a été lancé ce mercredi pour retrouver une femme de 73 ans, François Virion, épouse Husson. Elle se serait perdue dans les bois vers 11 heures ce mardi. Susceptible d'être très désorientée D'après les gendarmes, elle mesure 1,73m, est de corpulence mince avec des cheveux blonds assez courts. Elle serait vêtue d'un jean bleu, d'un haut à gros carreaux noir et marron, mais aussi d'une casquette et de bottines beiges. Si vous disposez d'informations permettant de localiser cette personne, vous pouvez contacter la gendarmerie de Thaon-les-Vosges au 03.29.39.20.17 .