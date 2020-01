Vosges : le nombre de violences intrafamiliales dénoncées en forte hausse

Vosges, France

Les violences intrafamiliales sont en forte hausse dans les Vosges : les gendarmes ont enregistré 120 dépôts de plaintes en plus et 275 interventions supplémentaires en un an (entre 2018 et 2019). Une hausse que le colonel Brice Mangou, commandant du groupement de gendarmerie des Vosges, explique notamment par une libération de la parole des victime. Il était l'invité de France Bleu Sud Lorraine ce mercredi 22 janvier.

La parole libérée

Le terme "violences intrafamiliales" renvoie à à plusieurs formes de violences commises au sein d'une même famille; "elles peuvent être physiques, sexuelles, psychologiques, et également économiques" détaille le colonel Brice Mangou. Ce dernier explique la hausse du nombre de cas de violences intrafamiliales dans les Vosges en 2019 par une libération de la parole : "La campagne de communication qui a accompagné le Grenelle [contre les violences faites aux femmes] a amené les victimes a faire cette démarche si difficile qui est d'aller porter plainte"

Le plus difficile dans ces cas de violence, c'est quand la parole est tue - Colonel Brice Mangou

Dans les Vosges, les gendarmes ont été formés spécifiquement sur cette thématique avant même le lancement du Grenelle. "On a besoin d'avoir des militaires qui ont les bons mots, et qui vont expliquer la suite de la procédure" explique le commandant du groupement de gendarmerie du département.