Vosges : les rave-party interdites ce week-end

Le préfet des Vosges a pris la décision d'interdire toute manifestation de type rave-party, free party, technival dans le département des Vosges du 20 août 2022 18h00 au 22 août 2022 à 8h.

Selon l'arrêté préfectoral, "le transport de tout matériel de sonorisation ou d'amplification susceptible d'être utilisé pour les manifestations mentionnées à l'article précédent est interdit durant la même période."

-Ainsi que "la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes de PTAC, qui est interdite sur l’ensemble des réseaux routiers (réseau routier national et réseau routier secondaire) du département des Vosges pour les véhicules transportant du matériel susceptible d’être utilisé pour une manifestation non autorisée notamment sonorisation, sound system, amplificateurs, pour la même période."