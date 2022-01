Mort mystérieuse de cinq pigeons dans le centre d'un village des Vosges, une association porte plainte

L'association de secours et de placement des animaux (ASPA) des Vosges va porter plainte après la découverte ce vendredi de cinq pigeons morts dans le centre du village de Gironcourt-sur-Vraine, entre Neufchâteau et Mirecourt. L'ASPA évoque des blessures par projectiles.

L'association de secours et de placement des animaux évoque l'hypothèse de blessures par projectiles

Qui en veut aux pigeons du petit village de Gironcourt-sur-Vraine, dans les Vosges entre Neufchâteau et Mirecourt ? Ce vendredi 7 janvier, les cadavres de cinq pigeons ont été retrouvés dans un même espace sur le parking de la supérette du village. Un autre pigeon, retrouvé blessé a finalement dû être euthanasié.

Dans un communiqué, l'association de secours et de placement des animaux (ASPA) des Vosges s'émeut de cette découverte et annonce sa volonté de porter plainte pour abattage illégal et acte de cruauté.

Des tirs à l'origine de la mort des pigeons ?

Les raisons de la mort des oiseaux restent pourtant mystérieuses selon l'association qui explique que "sur la vidéo surveillance, on voit distinctement les animaux tomber du ciel et arriver au sol avec fracas". Sur les photos transmises par l'association des plaies sont bien visibles sur le corps des oiseaux, dont un n'a même plus de tête.

"Bizarrement, nous n'avons retrouvé aucun plomb dans les pigeons, mais les multiples blessures et fractures sont compatibles avec des blessures par projectiles" explique l'ASPA qui affirme s'être renseigné auprès d'un armurier. Pour lui, l'auteur n'est autre qu'un épervier. Une version contredite par un vétérinaire, là encore contacté par l'association. Un épervier ou un faucon pèlerin ne serait, selon ce professionnel, pas capable d'infliger de tels dégâts. Les gendarmes de Vittel, auraient eux émis l'hypothèse de "gros plombs".

Le mystère reste entier sur les raisons de la mort de ces six pigeons à Gironcourt-sur-Vraine. L'ASPA va déposer plainte et poursuit les investigations de son côté, l'association lance un appel à témoins et garanti l'anonymat des signalements. Vous pouvez contacter l'association par mail (courrier@aspa-vosges.com).