Plusieurs associations de défense des animaux ont porté plainte et sont intervenues ce jeudi 30 septembre avec les gendarmes chez un particulier dans la commune de La Forge près de Gérardmer dans les Vosges. Plus de 350 animaux, en très mauvais état, maltraités, ont été saisis.

Vosges : plus de 350 animaux vivant dans des conditions insalubres ont pu être sauvés

Les photos transmises par les associations de défense des animaux lors de l'intervention sont spectaculaires.

Dans une maison d'un particulier, dans la commune vosgienne de La Forge près de Gérardmer, "ce qui frappait en s'approchant", confie Maylis Privat, la présidente du refuge de Grimlock à La Vôge-les-Bains "c'est une forte odeur nauséabonde, dans la propriété, nous marchions jusqu'aux chevilles dans des excréments, de la nourriture moisie, du foin fermenté, de l'eau croupissait dans les gamelles".

En tout près de 350 animaux, dont des volailles, des lapins, des chats, des chiens vivaient dans cette propriété, parfois divaguaient aux alentours. Tous ont été saisis, sauvés pour être soignés. Maylis Privat, confie encore avoir vu des lapins obèses, en manque de soins, des poules avec des yeux crevés.

L'opération d'envergure a été menée par le parquet d'Epinal avec les gendarmes et plusieurs associations de protection des animaux après deux ans d'enquête. Une affaire rare par son ampleur, qui a demandé deux ans de surveillance à Jonathan Le Paul enquêteur de la Fondation 30 millions d'amis. Aujourd'hui, il espère que le propriétaire en cause ne recommence plus jamais ce type de maltraitances.