C'est un endroit très fréquenté pendant l'été : le sentier des Roches dans les Vosges. Les gendarmes de montagne rappellent quelques règles simples : les chiens sont interdits et les promeneurs doivent-être prudents sur ces chemins très étroits. Des actions de prévention sont menées actuellement.

Vosges : sur le Sentier des Roches, les chiens interdits et les randonneurs appelés à la prudence

C'est un itinéraire très prisé l'été par les randonneurs : le sentier des Roches. L'une des plus belles balades dans les Vosges qui relie le col de la Schlucht au Frankenthal, près du Hohneck. Un espace naturel et protégé depuis 1995. La voie a été créée en 1912 par les membres du club vosgien.

Il est fréquenté chaque année par 60.000 personnes, selon les gendarmes de montagne de Hohrod, avec des pics durant la saison estivale.

Chiens interdits, panneaux par terre

Toutefois, ce paysage grandiose peut s'avérer être dangereux. Les gendarmes rappellent les consignes de bonne conduite : il faut avant tout ne pas s'y aventurer avec un chien.

"Le chien peut avoir des réactions qui peuvent-être imprévisibles. On peut trouver sur le chemin toutes sortes de chiens : ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. Cela peut-être très dangereux et peut entrainer des accidents. Sur les rochers, ils peuvent avoir leur gueule au niveau de la tête des enfants" prévient le Major Philippe Viré, des gendarmes de montagne du PGHM de Hohrod.

Un sentier très prisé par les randonneurs © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage sur les missions de prévention des gendarmes de montagne sur le sentier des Roches Copier

Pourtant des panneaux ont été installés à l'entrée du col de la Schlucht, mais certains bravent l'interdiction. C'est une infraction qui peut coûter 68 euros. Ce lundi, lors de la patrouille, le Major Philippe Viré a retrouvé le panneau par terre...l'interdiction ne plait pas à tout le monde.

Prudence sur ce sentier étroit, une trentaine d'intervention par an des gendarmes

Avant de s'engager, il est recommandé aussi de prendre de bonnes chaussures plutôt que des tongs. Il est recommandé d'être très prudent sur ces sentiers étroit. Le faire doucement, pour éviter les accidents et les chutes. En octobre 2021, un randonneur Hollandais avait trouvé la mort sur ce sentier.

Les gendarmes interviennent une trentaine de fois par an sur ce sentier des Roches, pour des secours à personne. Tout l'été, ils réalisent des patrouilles de prévention avec les agents du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, pour sensibiliser les randonneurs à la bonne conduite à tenir. Ils peuvent aussi verbaliser, si il y a des débordements ou des excès.