Dans les Vosges, trois hommes ont été arrêtés et sont présentés au juge d'instruction ce samedi pour une série de viols et de violences sur fond de trafic de drogue. La victime, une femme de 28 ans, sous curatelle, a été abandonnée à Moyenmoutier lundi dernier.

Épinal, France

C'est un déchaînement de violence particulièrement sordide qu'a subi une jeune femme de 28 ans, originaire d'un petit village autour de Raon-l'Etape. A la mi-juillet, cette femme, toxicomane sous curatelle, accepte d'accueillir chez elle trois hommes, un dealer et deux complices. L'accord est simple : en échange d'un hébergement, la jeune femme est fournie en produits stupéfiants.

Mais rapidement, selon les premiers éléments de l'enquête, les trois hommes estiment que la jeune femme leur a dérobé quelques grammes de cocaïne, une dette d'environ 200 euros selon le procureur de la République d'Epinal Etienne Manteaux. Les premières menaces tombent mais c'est le 5 août que la spirale criminelle se met en route.

Des viols filmés, des coups de câbles et des insultes

Ce soir-là, les trois hommes accompagnés d'un quatrième se rendent chez la victime présumée pour récupérer cette dette éventuelle. Ils décident de violer la jeune femme à plusieurs reprises, de la frapper avec des câbles et des bouts de bois. Des atrocités filmées et retrouvées sur le téléphone portable d'un auteur présumé. Ca ne s'arrête pas là puisque la jeune femme est enlevée et séquestrée à Nancy pendant plusieurs heures, où les sévices se poursuivent. Elle est transportée chez un autre toxicomane qui tente de s'interposer mais est agressé à son tour. La jeune femme est recueillie au bord de la route à Moyenmoutier le 6 août au soir.

Trois auteurs présumés interpellés

Rapidement, la compagnie de gendarmerie de Saint-Dié, la section de recherches mais également les services de police se mobilisent pour tenter de retrouver les auteurs. Trois d'entre eux sont interpellés dont deux par la police à Nancy. Des individus qui selon le parquet admettent avoir été présents mais minimisent leur participation. Ils sont présentés au juge d'instruction à Epinal ce samedi. Le parquet a réclamé leur placement en détention et a retenu la qualification de viols et d'actes de tortures et de barbarie. Les trois hommes, présumés innocents, risquent la réclusion criminelle à perpétuité.