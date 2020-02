Remiremont : un appel à témoins pour retrouver une femme de 70 ans, la Moselle sondée

Remiremont, France

Des plongeurs ont sondé la rivière "La Moselle" ce samedi 1er février, pour tenter de retrouver une femme de 70 ans, portée disparue dans le secteur de Remiremont. Un appel à témoins a été lancé. La septuagénaire a quitté son domicile vendredi, aux alentours de 11h20. Elle aurait, selon les enquêteurs, demandé à quelqu'un de la déposer sur le Pont des Mitreuches, à Dommartin-lès-Remiremont, à moins d'un kilomètre de chez elle. C'est là qu'elle aurait été vue pour la dernière fois.

La police lance un appel à témoins - DR/document remis par la police nationale

La femme recherchée mesure 1 mètre 63, et a "une corpulence normale" indique la police. Elle était vêtue d'un parka noire avec capuche à fourrure, d'un legging et de bottes foncées la dernière fois qu'elle a été vue. Le septuagénaire a des cheveux "blonds virant sur le blanc", toujours selon la police, et a les yeux bleus.

La Moselle sondée

Les gendarmes ont effectué des recherches au bord de l'eau, à proximité du pont où la femme a été vue pour la dernière fois. Son parapluie a été retrouvé dans ce secteur. Des pompiers, des plongeurs et des drones ont été déployés pour fouiller le secteur, jusqu'au barrage de Saint Nabord, et d'Eloye, sans succès.

Les enquêteurs appellent toute personne ayant un renseignement utile à fournir à contacter le commissariat de police de Remiremont au 03 29 26 17 17.