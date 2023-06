Vosges : un feu de récolte mobilise une cinquantaine de pompiers à Jeanménil

On ne sait pas encore ce qui a provoqué le départ de ce feu, mais il a démarré en début d'après-midi vers 14H30 dans un champ situé à Jeanménil. Rapidement, une cinquantaine de pompiers s'est retrouvée sur place pour attaquer les flammes au plus vite et les empêcher d'atteindre la lisière de la forêt toute proche.

ⓘ Publicité

Un risque réel puisque le vent tourbillonnant a compliqué la tâche des pompiers. Mais rapidement ils ont réussi à contenir le feu au niveau de la ferme qui se trouve près de la parcelle et préserver ainsi l'habitation. Ils ont pu ensuite se concentrer sur l'autre flanc du feu, qui progressait moins dans l'herbe. Ils sont toujours sur place.

Les pompiers continuent de traiter les derniers foyers pour éviter toute reprise - SDIS 88

La départementale 32 qui traverse Jeanménil en provenance de Rambervillers est coupée pour laisser le champ libre aux secours.