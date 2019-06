Vosges : un homme de 37 ans mis en examen et écroué pour avoir tué et démembré un trentenaire sous curatelle (VIDEO)

Un homme de 37 ans a été mis en examen et écroué ce lundi pour meurtre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Il aurait tué puis démembré le corps d'un homme sous curatelle. Des faits qui se seraient déroulés entre Châtel-sur-Moselle et Nomexy. Impossible de déterminer le mobile du meurtre.