Vosges : un homme interpellé tousse en direction des gendarmes en leur disant "avoir la covid-19"

Interpellé suite à un appel pour des violences intrafamiliales le 22 septembre, un homme, après avoir tenté de prendre une arme à un militaire, a baissé son masque et a toussé en direction des gendarmes en leur disant être malade de la Covid-19. Fiévreux, hospitalisé, il a été testé négatif.

Dans les Vosges, un homme est condamné à dix mois de prison dont six mois avec sursis et une mise à l'épreuve de deux ans suite à des violences à l'encontre de gendarmes, appelés pour des violences intrafamiliales.

Interpellé le mardi 22 septembre sur la voie publique, l'homme dans la voiture, frappe alors une fenêtre, révèlent les gendarmes, tente de prendre une arme à un militaire en criant "je vais vous tuer", puis "il baisse son masque et tousse à plusieurs reprises en direction des gendarmes en déclarant avoir la Covid-19".

Toujours selon les gendarmes, arrivé " à l'unité, le mis en cause s'emporte à nouveau, tousse bruyamment en direction des gendarmes puis devient fébrile". Fiévreux, il est évacué vers un centre hospitalier "pour soins et dépistage Covid... qui se révélera heureusement négatif". L'homme doit également verser 500 euros de dommages et intérêts à chaque gendarme de la patrouille.