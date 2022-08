Vosges : une information judiciaire pour "tentative d'assassinat" ouverte, un homme en détention provisoire

Dans la commune de Cornimont dans les Vosges, une violente rixe a blessé un individu u niveau des poumons par arme blanche. L'auteur présumé des coups portés au blessé grave a été interpellé et placé en détention provisoire. Une information judiciaire pour tentative d'assassinat a été ouverte.

Tout part d'un échange de SMS entre deux individus. Une conversation au cours de laquelle l'un des destinataires estime avoir été insulté.

Vers 21h30, le 15 août à Cornimont, il décide alors d'avoir une explication avec l'auteur de ce message. Il se rend à son domicile épaulé par trois membres de sa famille, certains de cette bande sont munis d'arme blanche.

Une information judiciaire ouverte pour tentative d'assassinat

Au domicile de la famille de l'auteur des SMS, face à cette agression, de nombreux individus s'arme de bâtons pour se défendre, sans réussite. Armés de couteaux, les membres de la première famille blesse trois personnes. L'un des blessés aura le poumon perforé. Hospitalisé dans un état grave, ces jours ne sont pas en danger.

Une enquête a été ouverte par les force de l'ordre. Un individu a été rapidement arrêté et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir participé au commando munis d'arme blanche et d'avoir porté le coup au poumon du blessé grave. Dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte pour violence aggravée et tentative d'assassinat.