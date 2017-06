Vosges : un mort et un blessé dans un accident de rallye à Hagnéville-et-Roncourt

Un dramatique accident a eu lieu dans les Vosges ce dimanche à Hagnéville-et-Roncourt. Un pilote a perdu le contrôle de son véhicule et a tué un spectateur et blessé un autre. La course a été arrêtée.

Une personne a perdu la vie et une autre a été légèrement blessée ce dimanche à Hagnéville-et-Roncourt dans les Vosges, selon un premier bilan communiqué par la préfecture du département. Le rallye Mouzon-Frézelle, organisé par l'ASA Nancy, a été endeuillé après la sortie de route d'un participant. C'est la première fois en quatorze éditions.

Un spectateur tué

Un spectateur âgé de 25 ans a été tué, un autre a été légèrement blessé après la sortie de piste d'un concurrent dans une ligne droite. Selon les premiers éléments recueillis sur place, les victimes se trouvaient dans une zone réservée au public et donc validée en amont par les organisateurs et les pouvoirs publics. Quatre personnes ont été prises en charges, très choquées. La compétition a immédiatement été interrompue. Une enquête de gendarmerie est en cours, sous l'autorité du parquet d'Epinal, pour comprendre ce qu'il s'est passé, savoir si toutes les obligations de sécurité avaient bien été respectées, si ce drame aurait pu être évité ou non.