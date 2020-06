Un pompier volontaire de 40 ans a été interpellé dans les Vosges. Il est soupçonné d'avoir allumé plusieurs incendies de novembre à ces derniers jours. Il a été suspendu immédiatement par le service départemental d'incendie et de secours des Vosges.

Vosges : un pompier volontaire mis en examen et écroué pour une série d'incendies volontaires

Véhicule de secours et d'assistance aux victimes du service départemental d'incendie et de secours des Vosges. Pompiers en intervention.

Un sapeur pompier volontaire mis en examen pour une série d'incendies dans les Vosges entre novembre dernier et le 21 juin. L'homme âgé de 40 ans a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche après un incendie à La Neuveville-devant-Lépanges, près de Docelles. Le fruit d'une longue enquête saluée par le procureur de la République d'Epinal.

Les gendarmes de la brigade de recherches de Saint-Dié-des-Vosges avaient mis en place une surveillance ces dernières semaines, après une série d'incendies dans le secteur. L'incendiaire présumé aurait été confondu notamment grâce à la géolocalisation de sa voiture, d'après le parquet d'Epinal. Placé en garde à vue, le pompier pyromane a avoué avoir provoqué certains incendies mais pas tous ceux qui lui étaient reprochés. Il a été placé en détention provisoire et risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle dans cette affaire.

Actes condamnés par la direction du SDIS des Vosges

Le service départemental d'incendie et de secours des Vosges a réagi via son directeur le colonel Sacha Demierre. Des pompiers qui condamnent fermement ces actes et espèrent qu'ils n'entacheront pas l'image de la profession. Très rapidement, l'auteur présumé des incendies a été suspendu de ses fonctions de pompier volontaire. Le SDIS 88 qui prévoit de radier ce pompier en cas de condamnation.