Vosges : un réseau de stupéfiants démantelé

Les gendarmes de Saint-Dié-des-Vosges ont démantelé cette semaine un réseau de trafic de stupéfiants dans l'Est du département : de la drogue et de l'argent en liquide ont été saisis. Un couple est mis en examen.

C'est un peu par hasard que les gendarmes de Fraize et de Saint-Dié-des-Vosges ont démantelé cette semaine un réseau de trafic de stupéfiants dans l'Est des Vosges. Mardi, alors qu'ils travaillaient sur une enquête liée à un vol par effraction, ils ont mené une perquisition au domicile d'un couple de la région de Bruyères.

Le suspect reconnaît les faits

C'est alors qu'ils ont découvert 114 grammes d'héroïne, des cachets qui s'apparentent à de l'ecstasy, neuf téléphones portables et 1 125 euros en liquide. Lors de son interrogatoire, le principal suspect a reconnu son implication dans un trafic couvrant l'Est des Vosges. Depuis le début de l'année, il aurait accumulé 1,4 kilo d'héroïne et 540 grammes de résine de cannabis. Il s'approvisionnait essentiellement à Vandoeuvre-les-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, et à Bruyères, dans les Vosges.

L'homme et sa compagne ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Ils devraient être jugés dans les prochains jours.