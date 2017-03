Vosges : une boulangerie de La Bresse, incendiée pour la quatrième fois en dix mois

A La Bresse, la boulangerie Pinot a été en partie ravagée par un incendie ce mercredi matin vers 2 heures. Incendie d'origine volontaire, le quatrième en dix mois pour le propriétaire.

La boulangerie Pinot, située rue Paul Claudel à La Bresse, a subi un nouvel incendie intentionnel dans la nuit de mardi à mercredi. C'est le quatrième constaté en dix mois. Lors d'une patrouille dans le secteur, les gendarmes ont entendu l'alarme du commerce. Sur place, ils ont constaté que la porte avait été forcée et que de la fumée s'échappait de l'atelier de production. Ils ont eux-même éteint les flammes avec un extincteur avant l'arrivée des pompiers.

La boulangerie était rouverte depuis moins d'un mois

Sébastien Pinot, à la tête de cinq boulangeries dans les Vosges, a ouvert celle de La Bresse en décembre 2015. Son établissement était rouvert seulement depuis le 28 février après un troisième incendie en décembre dernier. Moins d'un mois après, une partie de son fournil est de nouveau hors d'usage. Le boulanger ne veut pas baisser les bras. "C'est plus que problématique. On ne trouve même plus les mots pour exprimer la colère. Deux fois sur les quatre incendies, il a fallu repartir de zéro et reconstruire la boulangerie. Je ne sais pas si quelqu'un m'en veut personnellement ou en veut à l'activité".

Je suis un battant, le moral n'est pas atteint mais on se dit : vers où on va ?"

Les gendarmes ont effectué des relevés sur les lieux du sinistre. Une enquête en flagrance est pilotée par le parquet d'Epinal. Quant à Sébastien Pinot, il espère accueillir ses clients dès ce jeudi avec du matériel rapporté en urgence par ses fournisseurs. Il emplois huit salariés à La Bresse.